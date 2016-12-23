В центре Полтавы под колесами автобуса погибла женщина

Пассажирский транспорт только отъехал от остановки, а вдоль дороги шла 64-летняя прохожая. Уже возле пешеходного перехода, когда поравнялась с автобусом, пенсионерка поскользнулась и оказалась под колесами транспорта. От травм женщина скончалась на месте. Правоохранители уже опросили свидетелей и изъяли видео с камер наблюдения. Но вероятно, речь идет о трагическом стечении обстоятельств, ведь на дороге было очень скользко.