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В центре Полтавы под колесами автобуса погибла женщина

23 декабря 2016, 11:09
В центре Полтавы под колесами автобуса погибла женщина

Пассажирский транспорт только отъехал от остановки, а вдоль дороги шла 64-летняя прохожая. Уже возле пешеходного перехода, когда поравнялась с автобусом, пенсионерка поскользнулась и оказалась под колесами транспорта. От травм женщина скончалась на месте. Правоохранители уже опросили свидетелей и изъяли видео с камер наблюдения. Но вероятно, речь идет о трагическом стечении обстоятельств, ведь на дороге было очень скользко.

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ДТП, Несчастные случаи, Убийства

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