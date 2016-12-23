Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 24 декабря 2016
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Здоровье

Выбрать дату
RSS

Королева Елизавета ІІ простудилась и отменила рождественский отпуск

23 декабря 2016, 12:10
Королева Елизавета ІІ простудилась и отменила рождественский отпуск

На днях вместе с супругом герцогом Филиппом она должна была отправиться в Норфолк, где традиционно в резиденции встречает Рождество. Официальный представитель монархов вынужден был оправдываться перед журналистами, когда те не увидели почетных пассажиров на железнодорожном вокзале, откуда обычно они отправляются в путешествие. К вечеру с Букингемского дворца вылетел вертолет. Говорят, несмотря на недуг королева таки не пренебрегла традициями. Кстати, таблоиды пишут, ее муж, известный своими не всегда уместными шутками, на днях смеялся на медосмотре, что не болел гриппом последние 40 лет.

Обсудить на Facebook
Здоровье, Прочее

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Состав преступления
Состав преступления

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab