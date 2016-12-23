Королева Елизавета ІІ простудилась и отменила рождественский отпуск

На днях вместе с супругом герцогом Филиппом она должна была отправиться в Норфолк, где традиционно в резиденции встречает Рождество. Официальный представитель монархов вынужден был оправдываться перед журналистами, когда те не увидели почетных пассажиров на железнодорожном вокзале, откуда обычно они отправляются в путешествие. К вечеру с Букингемского дворца вылетел вертолет. Говорят, несмотря на недуг королева таки не пренебрегла традициями. Кстати, таблоиды пишут, ее муж, известный своими не всегда уместными шутками, на днях смеялся на медосмотре, что не болел гриппом последние 40 лет.