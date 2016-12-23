Самолет ливийской авиакомпании в воздухе захватили террористы

Заложниками стали 111 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер летел внутренним рейсом из города Себа в Триполи. Сейчас экстренно приземлился в аэропорту Мальты. Террористы - их по разным сообщениям один или двое - угрожают взорвать самолет. Местные СМИ пишут, похитители - сторонники экс-президента Муамара Каддафи. И добавляют - они вооружены ручными гранатами. Отпустить всех обещают, если их требования выполнят. Впрочем, о чем идет речь - пока неизвестно.