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Самолет ливийской авиакомпании в воздухе захватили террористы

23 декабря 2016, 17:31
Самолет ливийской авиакомпании в воздухе захватили террористы

Заложниками стали 111 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер летел внутренним рейсом из города Себа в Триполи. Сейчас экстренно приземлился в аэропорту Мальты. Террористы - их по разным сообщениям один или двое - угрожают взорвать самолет. Местные СМИ пишут, похитители - сторонники экс-президента Муамара Каддафи. И добавляют - они вооружены ручными гранатами. Отпустить всех обещают, если их требования выполнят. Впрочем, о чем идет речь - пока неизвестно.

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Драки и насилие, Общество, Прочее

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