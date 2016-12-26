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Двое детей заживо сгорели в Ровенской области

26 декабря 2016, 17:55
Двое детей заживо сгорели в Ровенской области

Страшная трагедия произошла рано утром в селе Великие Озера. Деревянный дом вспыхнул, словно спичка, и очень быстро выгорел дотла! Отец малышей был на работе, а их мама пошла доить корову. Ужасное происшествие заметили соседи, однако уже поздно. В окне горящего жилья люди увидели четырехлетнего мальчика, который умолял о помощи! Один из соседей успел разбить стекло и вытащить ребенка. Сейчас малыш в крайне тяжелом состоянии в больнице. Обгоревшие же тела его пятилетней сестренки и трехлетнего братика нашли на кроватях.

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