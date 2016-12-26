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Россия в трауре после страшной авиакатастрофы с Ту-154

26 декабря 2016, 18:30
Россия в трауре после страшной авиакатастрофы с Ту-154

Самолет упал в Черное море. Трагедия произошла вчера в Сочи. Водолазы нашли корпус на глубине 70 метров. По делу о крушении самолета проверяют четыре основные версии, сообщили в российском ФСБ. По словам представителей ведомства, фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии, не обнаружили. Ведь в последний момент пилоты решили дозаправляться в Сочи, за это время на борту побывали лишь два человека из российского Министерства обороны.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России разбился вчера сразу после вылета из Сочи. Лайнер направлялся в Сирию, на его борту были 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были артисты ансамбля Александрова, которые намеревались выступить в Сирии с новогодним концертом, а также журналисты. Причины катастрофы пока не установлены. По некоторой информации, самолет распался в воздухе.

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Катастрофы

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тупые русаки видать заправили ослиной мочой )))
слава украине 27.12.2016, 03:36 ответить
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