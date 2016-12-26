Россия в трауре после страшной авиакатастрофы с Ту-154

Самолет упал в Черное море. Трагедия произошла вчера в Сочи. Водолазы нашли корпус на глубине 70 метров. По делу о крушении самолета проверяют четыре основные версии, сообщили в российском ФСБ. По словам представителей ведомства, фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии, не обнаружили. Ведь в последний момент пилоты решили дозаправляться в Сочи, за это время на борту побывали лишь два человека из российского Министерства обороны.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России разбился вчера сразу после вылета из Сочи. Лайнер направлялся в Сирию, на его борту были 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были артисты ансамбля Александрова, которые намеревались выступить в Сирии с новогодним концертом, а также журналисты. Причины катастрофы пока не установлены. По некоторой информации, самолет распался в воздухе.