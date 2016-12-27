Напомнить пароль | Регистрация
среда, 28 декабря 2016
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала ДТП

Выбрать дату
RSS

Нетрезвый водитель разбил свой автомобиль на столичном бульваре Дружбы народов

27 декабря 2016, 15:02
Нетрезвый водитель разбил свой автомобиль на столичном бульваре Дружбы народов

Свидетели утверждают, что видели, как парочка вышла из ресторана и сел в "Мерседес". Но добраться невредимыми домой они не смогли. На одном из поворотов элитная легковушка вылетела на обочину, перевернулась на бок и врезалась в столб. Тест на содержание алкоголя в крови водителя показал почти две промилле. На удивление, он отделался лишь синяками и испугом, а вот пассажирку отвезли в больницу. Кстати, есть информация, что зачинщик ДТП - один из следователей Генпрокуратуры, но в ведомстве пока эту информацию не комментируют.

Обсудить на Facebook
ДТП

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab