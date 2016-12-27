Нетрезвый водитель разбил свой автомобиль на столичном бульваре Дружбы народов

Свидетели утверждают, что видели, как парочка вышла из ресторана и сел в "Мерседес". Но добраться невредимыми домой они не смогли. На одном из поворотов элитная легковушка вылетела на обочину, перевернулась на бок и врезалась в столб. Тест на содержание алкоголя в крови водителя показал почти две промилле. На удивление, он отделался лишь синяками и испугом, а вот пассажирку отвезли в больницу. Кстати, есть информация, что зачинщик ДТП - один из следователей Генпрокуратуры, но в ведомстве пока эту информацию не комментируют.