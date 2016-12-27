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Подробности судебного рассмотрения дела матери, которая бросила детей умирать от голода

27 декабря 2016, 16:06
Подробности судебного рассмотрения дела матери, которая бросила детей умирать от голода

Дело матери-кукушки, которая покинула умирать от голода двух собственных детей, сегодня рассматривают в Апелляционном суде Киева. Трагедия, которая произошла в начале декабря, поразила украинцев своей жестокостью. 20-летняя Владислава на девять дней закрыла в квартире двухлетнюю дочь и годовалого сыночка, оставив им лишь несколько конфет. Мальчик умер от голода, а девочку едва живую доставили в больницу. Какое наказание для матери выбирает суд, чего требуют адвокаты и прокуроры?

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