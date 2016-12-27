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В Запорожье патрульные вытащили вора из вентиляционной шахты

27 декабря 2016, 17:12
В Запорожье патрульные вытащили вора из вентиляционной шахты

Ловкач ограбил аптеку и пытался скрыться в трубе, но глубоко залезть ему не удалось, поэтому вынужден был сдаться правоохранителям. На кражу пошел вместе с приятелем. Сообщника тоже задержали недалеко от места преступления. Мужчину выдала стянутая в аптеке палка. Сейчас обоих молодых людей проверяют на причастность к еще одной краже. Отпечаток обуви одного из подозреваемых похож на тот, который обнаружили в ограбленном магазине. Оттуда украли сейф с деньгами.

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