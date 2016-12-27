Девочкам подарили мишек, которые разговаривают голосом любимого дедушки

Необычный рождественский подарок довел до слез двух сестер. Девочкам вручили пакетики с плюшевыми мишками. Когда дети нажали на животики игрушек, оттуда услышали голос их умершего дедушки. Дети бросилась обнимать подарки и плакать. Сестрички очень любили дедушку, и он всегда был рядом с внучками на Рождество. Поэтому старшая сестра решила сделать так, чтобы девочки всегда могли услышать любимый голос дедушки.