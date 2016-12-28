Индонезийские изобретатели создали питьевые эко-пакеты

Купили пакет, использовали по назначению, - теперь можете растворить его в воде и выпить! Вот так изобретатели решили бороться за чистоту окружающей среды в Индонезии. Производители пластика решили производить свою продукцию из кассавы. Это мука из корней африканского растения маниока. Стоимость таких пакетов, конечно, больше, впрочем они экологически чистые, никаких токсинов! Пакет растворяется в воде, и можно смело выпить ее, без вреда для здоровья.