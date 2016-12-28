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Жуткое ДТП унесло жизнь младенца

28 декабря 2016, 15:56
Жуткое ДТП унесло жизнь младенца

Крошечный, восьмимесячный младенец погиб в страшной, кровавой аварии в Харькове! Сначала совершенно пьяный водитель "Тойоты Прадо" на большой скорости протаранил "Жигули семерку" и "Фольксваген" на Салтовском шоссе. Пока ошарашенные водители приходили в себя от неожиданного удара, а свидетели вытаскивали из искореженных "Жигулей" травмированного водителя, - неадекватный зачинщик аварии помчался дальше! И уже через несколько километров псих влетел в ВАЗ второй модели. В страшном месиве из металла погиб младенец. Его же родители сейчас в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Водителя же убийцу задержали. Содержание алкоголя в его крови превышало норму аж в 5 раз!

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ДТП

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