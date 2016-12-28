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15 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на севере Индии

28 декабря 2016, 18:14
15 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на севере Индии

Во время аварии погибли два человека, еще почти полсотни травмированы. Некоторые находятся в критическом состоянии. Трагедия произошла сегодня утром. Сейчас на месте катастрофы работают спасатели. С перевернутых вагонов они до сих пор извлекают людей. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Впрочем, скорее всего, это крайне неудовлетворительное состояние железнодорожных путей. Именно по этой причине месяц назад здесь сошел с рельсов другой поезд. Тогда погибли почти полторы сотни человек.

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