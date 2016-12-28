Грипп продолжает собирать жертвы на Львовщине

Новые жертвы страшного гриппа! На Львовщине в результате осложнений умер полуторагодовалый мальчик из Бузька. У ребенка почти не было симптомов вирусного заболевания. Ранее, 15-го декабря, в Стрые врачи не смогли спасти четырехлетнего малыша. Также умерли две женщины. 40-летняя жительница Золочева вследствие пневмонии, и 54-летняя жительница Жовкивского района. Результаты вирусологических исследований подтвердили у всех четверых наличие возбудителя гриппа типа А.