Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 29 декабря 2016
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Здоровье

Выбрать дату
RSS

Грипп продолжает собирать жертвы на Львовщине

28 декабря 2016, 23:03
Грипп продолжает собирать жертвы на Львовщине

Новые жертвы страшного гриппа! На Львовщине в результате осложнений умер полуторагодовалый мальчик из Бузька. У ребенка почти не было симптомов вирусного заболевания. Ранее, 15-го декабря, в Стрые врачи не смогли спасти четырехлетнего малыша. Также умерли две женщины. 40-летняя жительница Золочева вследствие пневмонии, и 54-летняя жительница Жовкивского района. Результаты вирусологических исследований подтвердили у всех четверых наличие возбудителя гриппа типа А.

Обсудить на Facebook
Здоровье

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Сериал "Копы-новобранцы"
Сериал "Копы-новобранцы"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab