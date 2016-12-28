Катастрофа российского самолета могла произойти из-за нехватки опыта пилотов

В Черном море водолазы нашли второй черный ящик российского Ту-154, который упал неподалеку от Сочи. После расшифровки первого, который записывал переговоры пилотов, стало понятно - у лайнера была проблема с закрылками. Их могли убрать несинхронно. И именно поэтому самолет мог наклониться. Но есть и другая версия - пилоты могли перепутать рычаги управления шасси и закрылков из-за их близкого расположения.