Семья из Винницкой области просит спасти сына

Просим вашей особого внимания! Уже 11 лет борется за жизнь своего сыночка семья Кричковских из Винницкой области. У их мальчика редкая болезнь - синдром Вискотта Олдрича. Спасти ребенка может трансплантация костного мозга. Оперировать Володю уже готовы в Турции. Однако стоит спасение 110 тысяч долларов. Для обычной семьи это огромные средства. Поэтому они просят о помощи.



Синдром Вискотта Олдрича

067945 99 52 Елена Садулоева

карта ПриватБанка

5168 7420 6254 7090.