Семья из Винницкой области просит спасти сына
29 декабря 2016, 02:24
Просим вашей особого внимания! Уже 11 лет борется за жизнь своего сыночка семья Кричковских из Винницкой области. У их мальчика редкая болезнь - синдром Вискотта Олдрича. Спасти ребенка может трансплантация костного мозга. Оперировать Володю уже готовы в Турции. Однако стоит спасение 110 тысяч долларов. Для обычной семьи это огромные средства. Поэтому они просят о помощи.
Синдром Вискотта Олдрича
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