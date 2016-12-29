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Семья из Винницкой области просит спасти сына

29 декабря 2016, 02:24
Семья из Винницкой области просит спасти сына

Просим вашей особого внимания! Уже 11 лет борется за жизнь своего сыночка семья Кричковских из Винницкой области. У их мальчика редкая болезнь - синдром Вискотта Олдрича. Спасти ребенка может трансплантация костного мозга. Оперировать Володю уже готовы в Турции. Однако стоит спасение 110 тысяч долларов. Для обычной семьи это огромные средства. Поэтому они просят о помощи.

Синдром Вискотта Олдрича
067945 99 52 Елена Садулоева
карта ПриватБанка
5168 7420 6254 7090.

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