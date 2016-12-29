Вторая жертва пьяного водителя "Тойоты" умерла, не приходя в сознание

Ночью в харьковской реанимации остановилось сердце 38-летнего Александра Полежако. Он был за рулем "Жигулей", в которые влетел неистовый внедорожник. Напомним, накануне совершенно пьяный водитель "Тойоты Прадо" на большой скорости протаранил ВАЗ и "Фольксваген" на Салтовском шоссе. Пока свидетели вытаскивали травмированного водителя - неадекват помчался дальше! И уже через несколько километров влетел в ВАЗ второй модели! В страшном месиве из металла погибла восьмимесячная девочка. Ее родителей доставили в реанимацию в критическом состоянии. Врачи почти сутки боролись за жизнь супругов. Но спасти мужчину так и не смогли. А женщина до сих пор не знает ни о смерти дочери, ни о смерти мужа, потому что еще не пришла в себя. Между тем, водителя-убийцу, содержание алкоголя в крови которого превышало норму аж в 5 раз, задержали. И в эти минуты в суде начинается заседание, где ему будут выбирать меру пресечения. Прокуратура требует - содержание под стражей без права на залог.