Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 29 декабря 2016
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала ДТП

Выбрать дату
RSS

Вторая жертва пьяного водителя "Тойоты" умерла, не приходя в сознание

29 декабря 2016, 17:47
Вторая жертва пьяного водителя "Тойоты" умерла, не приходя в сознание

Ночью в харьковской реанимации остановилось сердце 38-летнего Александра Полежако. Он был за рулем "Жигулей", в которые влетел неистовый внедорожник. Напомним, накануне совершенно пьяный водитель "Тойоты Прадо" на большой скорости протаранил ВАЗ и "Фольксваген" на Салтовском шоссе. Пока свидетели вытаскивали травмированного водителя - неадекват помчался дальше! И уже через несколько километров влетел в ВАЗ второй модели! В страшном месиве из металла погибла восьмимесячная девочка. Ее родителей доставили в реанимацию в критическом состоянии. Врачи почти сутки боролись за жизнь супругов. Но спасти мужчину так и не смогли. А женщина до сих пор не знает ни о смерти дочери, ни о смерти мужа, потому что еще не пришла в себя. Между тем, водителя-убийцу, содержание алкоголя в крови которого превышало норму аж в 5 раз, задержали. И в эти минуты в суде начинается заседание, где ему будут выбирать меру пресечения. Прокуратура требует - содержание под стражей без права на залог.

Обсудить на Facebook
ДТП

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Свідок
Свідок

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2016 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab