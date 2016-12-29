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Сногсшибательная авария в центре столицы: сразу шесть смятых автомобилей из-за совершенно пьяного водителя

29 декабря 2016, 18:45
Сногсшибательная авария в центре столицы: сразу шесть смятых автомобилей из-за совершенно пьяного водителя

Водитель автобуса на перекрестке проигнорировал знак запрета проезда и на полном ходу врезался в "Славуту". От мощного удара у легковушки отлетела крышка капота. Но это безумный автобус не остановило, и он влетел еще в четыре припаркованных автомобиля. Вследствие масштабного столкновения пострадал только виновник аварии. Поскольку он не пристегнулся ремнями безопасности - сильно ударился о лобовое стекло. Но травма не остановила мужчину, и он пытался скрыться с места аварии. Нарушителя задержали.

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