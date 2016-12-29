Планировал скурить сам более 60 килограммов марихуаны. А амфетамин нужен был для собственной бодрости. Из дома 33-летнего мужчины изъяли с десяток мешков с коноплей, ящики с расфасованной марихуаной, aмфетaмин и оборудование для изготовления психотропных веществ. Всего более 60 килoгрaмив. Наркоделец утверждает - все это только для собственных нужд, а в таком количестве - так приближающиеся праздники! Полицейские же установили, дурман и зелье мужчина целенаправленно сбывал. На данный момент открыто производство за незаконное производство, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупных размерaх. Дельцу грозит двенадцать лет за решеткой с конфискацией имущества.