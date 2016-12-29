Какой будет погода на новогодние праздники?

Украинцы встретят Новый год без снега и мороза. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида. Главный синоптик Украины прогнозирует незначительное похолодание по всей территории Украины и осадки только с 6 января. А вот где снега будет достаточно - это на западе страны. Желающим покататься на лыжах и сноубордах следует быть осторожными, ведь спасатели предупреждают о возможном сходе с гор снежных лавин. Чрезвычайники же утверждают, что к неожиданным капризам погоды готовы.