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Какой будет погода на новогодние праздники?

29 декабря 2016, 20:40
Какой будет погода на новогодние праздники?

Украинцы встретят Новый год без снега и мороза. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида. Главный синоптик Украины прогнозирует незначительное похолодание по всей территории Украины и осадки только с 6 января. А вот где снега будет достаточно - это на западе страны. Желающим покататься на лыжах и сноубордах следует быть осторожными, ведь спасатели предупреждают о возможном сходе с гор снежных лавин. Чрезвычайники же утверждают, что к неожиданным капризам погоды готовы.

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