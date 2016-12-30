После суток поисков "овидиопольского мясника" задержали!

Почти сутки в Одесской области продолжалась спецоперация по поиску Дмитрия Погорелова. Его уже прозвали "овидиопольским мясником". Вчера он отрезал голову сорокадвухлетней женщине и ее двухлетней дочери, поджег их дом, чтобы скрыть преступление, и скрылся. Уже через несколько часов поисков стало известно, что преступник планировал совершить теракт в Одессе по берлинскому и французскому сценарию - въехать в толпу людей на грузовике. Но сделать это ему не удалось.