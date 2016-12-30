В Хмельницком патрульные расстреляли мужчину, который бросался на прохожих с шилом

Люди были напуганы. Неадекватный человек шел со стороны психоневрологического диспансера. Всем, кого встречал, он тыкал в лицо острым предметом. Увидев правоохранителей, набросился и на них. На предупреждения не реагировал. Сначала патрульные применили слезоточивый газ и несколько раз выстрелили в воздух. Но псих продолжал угрожать им шилом. Тогда полицейские выстрелили мужчине в ногу. Прохожие рассказывают, что слышали как минимум пять выстрелов. 46-летний нападающий скончался в машине скорой помощи. Сейчас на месте работают следователи, которые должны выяснить все обстоятельства трагедии. А три женщины, которых он покалечил, уже обратились в больницу.