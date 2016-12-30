Праздничные приготовления закончились трагедией в селе на Закарпатье

39-летний житель села Белая Церковь, что на Закарпатье, украшал центральную улицу новогодними гирляндами. Мужчина припарковал свой грузовик и, стоя перед ним, вкручивал лампочки. В это время в авто на полной скорости влетел "Фольксваген Пассат". За рулем был 42-летний житель соседнего села. Удар как раз пришелся на мужчину. Тот от травм скончался в машине скорой помощи. Виновник ДТП утверждает, что поздно увидел припаркованный грузовик, поэтому не успел среагировать. Был ли водитель трезв, выясняет следствие. Виновника трагедии задержали.