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Праздничные приготовления закончились трагедией в селе на Закарпатье

30 декабря 2016, 17:29
Праздничные приготовления закончились трагедией в селе на Закарпатье

39-летний житель села Белая Церковь, что на Закарпатье, украшал центральную улицу новогодними гирляндами. Мужчина припарковал свой грузовик и, стоя перед ним, вкручивал лампочки. В это время в авто на полной скорости влетел "Фольксваген Пассат". За рулем был 42-летний житель соседнего села. Удар как раз пришелся на мужчину. Тот от травм скончался в машине скорой помощи. Виновник ДТП утверждает, что поздно увидел припаркованный грузовик, поэтому не успел среагировать. Был ли водитель трезв, выясняет следствие. Виновника трагедии задержали.

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ДТП

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