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Смертельное ДТП на столичном проспекте Комарова

10 января 2017, 16:54
Смертельное ДТП на столичном проспекте Комарова

Страшная авария, в которой не было ни одного шанса выжить, произошла на проспекте Комарова в Киеве. Водитель ВАЗа на скорости не удержал транспорт на дороге. Только секунда, и неуправляемую девятку закрутило на скользкой дороге. После этого был кульбит, и машина повисла на отбойнике. Удар о металлическое ограждение был такой мощный, что ВАЗ буквально разорвало на куски! Водитель погиб мгновенно. Его тело из груды смятого железа спасатели вытаскивали с помощью специальных инструментов. Причиной же роковой аварии следователи считают неосторожность водителя на заснеженной дороге.

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