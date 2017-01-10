Смертельное ДТП на столичном проспекте Комарова

Страшная авария, в которой не было ни одного шанса выжить, произошла на проспекте Комарова в Киеве. Водитель ВАЗа на скорости не удержал транспорт на дороге. Только секунда, и неуправляемую девятку закрутило на скользкой дороге. После этого был кульбит, и машина повисла на отбойнике. Удар о металлическое ограждение был такой мощный, что ВАЗ буквально разорвало на куски! Водитель погиб мгновенно. Его тело из груды смятого железа спасатели вытаскивали с помощью специальных инструментов. Причиной же роковой аварии следователи считают неосторожность водителя на заснеженной дороге.