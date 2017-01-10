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Безумный бетоновоз устроил жуткое ДТП в столице

10 января 2017, 17:00
Безумный бетоновоз устроил жуткое ДТП в столице

Много беды натворил водитель бетоновоза на столичной Оболони. По непонятным пока причинам многотонное авто сначала выскочило прямо в лоб маршрутки, впрочем столкновения удалось избежать. Но после этого - протаранило легковушку, где ехала женщина с ребенком. Их забрали в больницу. Затем DAF вылетел с дороги и буквально снес металлический столб. Остановился неистовый бетоносмеситель после мощного удара о дерево. Водитель же, как говорят свидетели сногсшибательного происшествия, пытался убежать! Впрочем его удалось задержать до приезда полиции. Мужчина, к слову, был пьян.

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