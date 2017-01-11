В Киеве задержали банду сутенеров

В банду входили целых тридцать злоумышленников. Они заманивали девушек через интернет возможностью подзаработать, после чего забирали паспорта, принуждали к интиму с клиентами, шантажировали и удерживали на съемной квартире. Все женщины были в возрасте до тридцати лет. Час интим-услуг стоил клиентам около двух тысяч гривен. Самим же девушкам сутенеры оставляли несколько сотен. Поймали преступников с поличным. Теперь всем им грозит минимум семь лет за решеткой.