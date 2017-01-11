Каких погодных сюрпризов украинцам стоит ожидать в ближайшее время?

Украина страдает от непогоды. Сейчас в столице снег не падает. Однако и таять не спешит. Минусовая температура создает настоящие проблемы. Коммунальные службы вроде работают, за последние сутки в Киеве даже убрали 6 тонн снега. Но вот чистят не везде. Киевляне вынуждены чуть ли не прыгать через сугробы. Такие погодные условия чуть ли не по всей стране. Много снега насыпало во Львове. Там минус 10. А вот на востоке страны синоптики с сегодняшнего дня прогнозируют дожди. Так, на дорогах будет настоящий каток. Новый удар стихии пришелся на Одессу. Там вместе с метелями не утихает и ветер. С сегодняшнего дня город перекрыли для грузовиков. Временно прекратили и движение загородного транспорта. Но это все - цветочки, ведь по прогнозу, погода должна ухудшиться еще больше!