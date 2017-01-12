В СМИ появляется все больше деталей личной жизни Джорджа Майкла

Родственник покойной звезды рассказал изданию "Дейли Мейл", что в отношениях Майкла с его бойфрендом Фади Фавазом было не все так безоблачно. Оказывается, певец неоднократно пытался порвать с ним еще за полтора года до смерти. Даже запретил Фавазу приближаться к своему дому. К слову, причина смерти британской поп-звезды Джорджа Майкла, который умер на католическое Рождество, до сих пор неизвестна. Между тем бойфренд Майкла, который нашел его мертвым, уверяет, что не причастен к его смерти. И заметил, что Майкл не хотел разрывать с ним отношения. А умер кумир миллионов якобы из-за героиновой зависимости. Заметим, что часть стомиллионного состояния Джорджа Майкла должна достаться племянникам Фаваза, которым певец был крестным отцом.