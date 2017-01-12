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Луцкие пограничники предотвратили незаконный вывоз крупной партии янтаря

12 января 2017, 12:57
Луцкие пограничники предотвратили незаконный вывоз крупной партии янтаря

Немалую партию, аж 25 килограммов янтаря различных фракций пытались вывезти в Польшу двое украинцев. Их задержали на международном пункте пропуска "Ягодин". Мужчины ехали по полосе движения "красный коридор", с груза везли в микроавтобусе только запасное колесо. И именно там бдительные пограничники Луцкого отряда совместно с таможенниками и обнаружили скрытый товар. На черном рынке цена такой партии янтаря может достигать не менее 2 миллионов гривен.

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