В Черкасской области мужчина до смерти забил ломом собственного отца

Хладнокровно забил отца до смерти, потому что не понравились его замечания. Ужасное преступление совершил 27-летний житель Золотоноши, что на Черкащине. Он начал ссориться со своим 54-летним отцом. Мужчина сделал сыну замечание. Тот в ответ схватил железный лом и начал неистово бить отца по голове. После этого - просто сбежал! Соседи услышали крики и вызвали скорую. А уже медики, увидев окровавленное тело мужчины, вызвали милицию. Убийцу собственного отца задержали быстро. Он во всем признался. Теперь, скорее всего, сядет за решетку на 15 лет.