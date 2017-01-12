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В Черкасской области мужчина до смерти забил ломом собственного отца

12 января 2017, 17:36
В Черкасской области мужчина до смерти забил ломом собственного отца

Хладнокровно забил отца до смерти, потому что не понравились его замечания. Ужасное преступление совершил 27-летний житель Золотоноши, что на Черкащине. Он начал ссориться со своим 54-летним отцом. Мужчина сделал сыну замечание. Тот в ответ схватил железный лом и начал неистово бить отца по голове. После этого - просто сбежал! Соседи услышали крики и вызвали скорую. А уже медики, увидев окровавленное тело мужчины, вызвали милицию. Убийцу собственного отца задержали быстро. Он во всем признался. Теперь, скорее всего, сядет за решетку на 15 лет.

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