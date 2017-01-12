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Экс-бойфренд облил кислотой королеву красоты Италии

12 января 2017, 18:03
Экс-бойфренд облил кислотой королеву красоты Италии

Жорж Эдсон Таварес встретил девушку возле ее дома, а потом - брызнул едкой жидкостью. 28-летнюю Джессику Нотаро, которая в 2007 году вошла в финал конкурса "Мисс Италия", доставили в больницу города Римини. У бедняжки тяжелые ожоги лица и тела, она может потерять зрение. Ранее пара даже вместе снялась в клипе местной группы. А незадолго до жестокого нападения суд запретил Таваресу приближаться к бывшей девушке. Ведь Джессика неоднократно обращалась в полицию, потому что неадекватный парень постоянно угрожал ей!

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Здоровье, Прочее, Хулиганство

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Сука. Сдохни. Черная тварь.
Тамара Чидиоби 12.01.2017, 18:38 ответить
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