Экс-бойфренд облил кислотой королеву красоты Италии

Жорж Эдсон Таварес встретил девушку возле ее дома, а потом - брызнул едкой жидкостью. 28-летнюю Джессику Нотаро, которая в 2007 году вошла в финал конкурса "Мисс Италия", доставили в больницу города Римини. У бедняжки тяжелые ожоги лица и тела, она может потерять зрение. Ранее пара даже вместе снялась в клипе местной группы. А незадолго до жестокого нападения суд запретил Таваресу приближаться к бывшей девушке. Ведь Джессика неоднократно обращалась в полицию, потому что неадекватный парень постоянно угрожал ей!