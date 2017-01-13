На Полтавщине главный психолог колонии оказался наркодилером

На горячем задержали майора внутренней службы исправительного учреждения. Во время обыска в карманах мужчины нашли десятки маленьких упаковочек с марихуаной и амфетамином. Часть зелья была замаскирована под сигареты. На допросе офицер убеждал, что нашел пакетики в парке, когда шел на работу, что это наркотики - и не подозревал! Но следователи словам задержанного не верят и уверены - милиционер продавал дурман заключенным. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.