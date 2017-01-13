Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 14 января 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала ДТП

Выбрать дату
RSS

ДТП в Хмельницком: разорванный пополам ВАЗ, сплющенная маршрутка и по меньшей мере восемь травмированных

13 января 2017, 17:49
ДТП в Хмельницком: разорванный пополам ВАЗ, сплющенная маршрутка и по меньшей мере восемь травмированных

Уже известно - утром на улице Каменецкой столкнулись "Жигули" и маршрутное такси. 23-летний водитель легковушки вылетел на полосу встречного движения прямо под спринтер с пассажирами. От масштабного удара ВАЗ буквально разорвало на куски. Только каким-то чудом водителю удалось выжить, он отделался лишь синяками. А вот пяти пассажирам маршрутки потребовалась помощь медиков. Впрочем от госпитализации люди отказались. Еще двух женщин же пришлось доставить в больницу. У одной - черепно-мозговая травма, у другой - сломанный нос. Причины же аварии сейчас выясняют правоохранители.

Обсудить на Facebook
ДТП

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Легенды бандитской Одессы
Легенды бандитской Одессы

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab