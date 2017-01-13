ДТП в Хмельницком: разорванный пополам ВАЗ, сплющенная маршрутка и по меньшей мере восемь травмированных

Уже известно - утром на улице Каменецкой столкнулись "Жигули" и маршрутное такси. 23-летний водитель легковушки вылетел на полосу встречного движения прямо под спринтер с пассажирами. От масштабного удара ВАЗ буквально разорвало на куски. Только каким-то чудом водителю удалось выжить, он отделался лишь синяками. А вот пяти пассажирам маршрутки потребовалась помощь медиков. Впрочем от госпитализации люди отказались. Еще двух женщин же пришлось доставить в больницу. У одной - черепно-мозговая травма, у другой - сломанный нос. Причины же аварии сейчас выясняют правоохранители.