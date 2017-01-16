В Одесской области семейная ссора обернулась пожаром

Четырехлетняя девочка, шестилетний мальчик и их мать чуть не сгорели заживо в селе Федосеевка в Одесской области. По предварительной информации, сжечь их пытался отец. Он как бы пришел домой пьяный, поссорился с женой и разлил по дому бензин. Пока пытался поджечь, женщина бросилась спасать детей. Вспыхнуло именно в тот момент, когда она вышла с малышами из детской комнаты. Поэтому все трое оказались в эпицентре пожара. В полиции такую ​​версию частично опровергают. Ведь в больнице пострадавшая заявила: мужчина не виноват, она сама зажгла огонь в комнате, облитой бензином. Сейчас женщина и дети в Одессе в реанимации с ожогами от сорока до семидесяти процентов тела. Состояние шестилетнего мальчика пока стабилизировать не удалось. Вероятно всех трех могут перевезти в столицу. Начато уголовное производство по факту причинения неосторожных тяжких телесных повреждений.