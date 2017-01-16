В Европе продолжает свирепствовать рекордная за столетие непогода

На Дунае - из-за аномальных холодов - в лед буквально вмерзают суда. Одна из барж - под словацким флагом - уже несколько дней не может сдвинуться с места. Воду и продукты экипажу доставляют вертолетами спасатели. Парализовано движение судов вдоль всей водной артерии. Корабли - как только это удается - доставляют в порты, чтобы там люди пересидели морозы. Из-за них сейчас затруднено морское сообщение и в Украине. Скопления снега и льда на воде мешают морскому движению в Одесской области, в частности в Измаиле. Между тем, в Болгарии - впервые за 60 лет - замерзло Черное море. С субботы льдом скованно побережье курортного Бургаса. Синоптики фиксируют там до минус 29 градусов по Цельсию.