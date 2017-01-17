В США готовятся к инаугурации Трампа, а протестующие обещают ее сорвать!

В США провели генеральную репетицию инаугурации Дональда Трампа. Возможность присягнуть на верность стране выпала морскому пехотинцу - Грегу Лоуэри. Меланию Трамп сыграла его коллега - Сара Корри. Во время тренировки спецслужбы перекрыли весь центр Вашингтона. Военные до мелочей просчитывали маршрут, которым уже в эту субботу семья миллиардера Трампа будет добираться до Капитолия. Сам главный герой праздника считает дни до триумфа, начал в соцсетях обратный отсчет. Щеголяет - устроит невиданное ранее шоу! Цены на билеты у трибун, кстати, стартуют от 15 тысяч долларов. А вот ужин с Трампом после церемонии обойдется в 300 тысяч зеленых. Пока же дублеры репетируют, инаугурацию сорок пятого президента обещают сорвать! Американцы начали неделю протестов и грозятся испортить настроение и Трампу, и его гостям.