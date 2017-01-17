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Осторожно! Непогода вызвала высокий уровень аварийности на дорогах

17 января 2017, 17:59
Осторожно! Непогода вызвала высокий уровень аварийности на дорогах

Вследствие непогоды в шести областях зафиксирован высокий уровень аварийности: Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Из-за осложненных погодных условий на автодорогах этих областей погибли три человека, травмированы - шестьдесят шесть. Количество ДТП увеличилось с десяти процентов до пятидесяти. Сегодня критической по уровню аварийности остается ситуация в Черкасской и Кировоградской областях. Поэтому водителей призывают быть внимательными и не превышать скорость движения.

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