Осторожно! Непогода вызвала высокий уровень аварийности на дорогах

Вследствие непогоды в шести областях зафиксирован высокий уровень аварийности: Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Из-за осложненных погодных условий на автодорогах этих областей погибли три человека, травмированы - шестьдесят шесть. Количество ДТП увеличилось с десяти процентов до пятидесяти. Сегодня критической по уровню аварийности остается ситуация в Черкасской и Кировоградской областях. Поэтому водителей призывают быть внимательными и не превышать скорость движения.