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В США настоящее испытание льдом - пятая часть страны скована гололедом

17 января 2017, 19:42
В США настоящее испытание льдом - пятая часть страны скована гололедом

Улицы городов превратились в сплошные катки. Передвигаться ими и пешком, и автомобилям изрядно сложно. Многие американцы травмируются. Сезонную обувь некоторые одевают не только себе, но и домашним любимцам. На автодорогах - массовые ДТП. Справиться с рулем в экстремальных условиях - нереально. Это доказывают видео свидетелей. Непогода на Среднем Западе США не утихает уже трое суток. Затруднено автомобильное и авиасообщение. Все потому, что после рекордного похолодания выпал ледяной дождь.

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ДТП, Несчастные случаи

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