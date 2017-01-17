В США настоящее испытание льдом - пятая часть страны скована гололедом

Улицы городов превратились в сплошные катки. Передвигаться ими и пешком, и автомобилям изрядно сложно. Многие американцы травмируются. Сезонную обувь некоторые одевают не только себе, но и домашним любимцам. На автодорогах - массовые ДТП. Справиться с рулем в экстремальных условиях - нереально. Это доказывают видео свидетелей. Непогода на Среднем Западе США не утихает уже трое суток. Затруднено автомобильное и авиасообщение. Все потому, что после рекордного похолодания выпал ледяной дождь.