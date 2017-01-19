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Тройное землетрясение магнитудой 5,4 - в центре Италии

19 января 2017, 12:05
Тройное землетрясение магнитудой 5,4 - в центре Италии

Эпицентр толчков залегал на десятикилометровой глубине почти в ста километрах от Рима. Колебания почувствовали там, а еще в Лацио, Абруццо и Флоренции. В целях безопасности эвакуировали столичное метро. Обошлось без жертв и пострадавших. Итальянцы очень испугались, так как в августе, затем в октябре - центр страны стал руинами после целой серии мощных землетрясений. Многие районы до сих пор не восстановили. Стихия унесла жизни до трехсот человек.

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