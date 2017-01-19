В Украине празднуют Крещение Господне

Сегодня - один из самых больших праздников рождественско-новогоднего цикла. В народе его еще называют Иорданом. Поскольку с этим связывают крещение на реке Иордан Иисуса. В этот день церковь святит воду, которую верующие хранят целый год. Ведь уверены - она обладает целительной силой. Ею окропляют дома и просто пьют. А еще устраивают "иорданы" - проруби в виде креста и освящают их. Многие верующие купаются в них в ночь с 18 на 19 января. Еще этот праздник называют Богоявлением, потому что, по легенде, Бог в день крещения своего сына явил себя людям.