Во Львове задержали наркоторговца, который пытался подкупить руководство местной полиции

120 тысяч гривен за невмешательство в нарко-бизнес! Такую взятку руководству Львовской полиции предложил наркоторговец. 34-летний ранее судимый львовянин вместе с сообщниками торговал в городе метадоном, амфетамином и субитексом. Кроме того, подозреваемый наладил связи с отдельными работниками полиции, которые закрывали глаза на его деятельность, за что получали ежемесячно от 10 до 20 тысяч гривен. Чтобы покровители не имели проблем с руководством, организатор группы предложил деньги заместителю начальника Львовской полиции. Тот обратился в прокуратуру и горе-бизнесмена задержали во время передачи денег. Теперь дилеру вместе с сообщниками придется нести ответственность и за продажу наркотиков, и за подкуп полицейских. Перед законом будут отвечать и полицейские, которые крышевали наркоторговца.