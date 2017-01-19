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На Запорожье местный прокурор оказался наркоторговцем!

19 января 2017, 18:38
На Запорожье местный прокурор оказался наркоторговцем!

Наркопритон он организовал в квартире, где проживал. Метамфетамином и каннабисом он не только торговал, но и сам их употреблял. Более того - заставлял это делать своих коллег. Обыскали и работника областной прокуратуры, который, по данным СБУ, контактировал с задержанным и причастен к наркоторговле. У него изъяли вещества, похожие на наркотики. За организацию наркобизнеса подозреваемых могут посадить в тюрьму на срок до 12 лет.

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