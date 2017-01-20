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Псевдо-священник ограбил пенсионерку на Ровенщине

20 января 2017, 11:23
Псевдо-священник ограбил пенсионерку на Ровенщине

На Ровенщине задержали 33-летнего мошенника-гастролера из Житомирщины, который представился ксендзом и ограбил бабушку. Несмотря на криминальный опыт, мужчина владеет немецким и польским языками, имеет высшее образование. В дом пенсионерки он пришел, якобы с помощью от польских верующих, чтобы передать ей 100 долларов. А потом попросил 400 гривен на горючее. Узнав, где тайник, отвлек хозяйку и похитил 26 тысяч гривен и почти 900 долларов.

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