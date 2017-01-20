На Прикарпатье расследуют дело о попытке самосожжения

Похороны вместо дня рождения. На Прикарпатье сорокадвухлетний мужчина облил себя бензином и пытался поджечь. Хотя ему это не удалось, но одежда загорелась от искры с плиты. Мужчину госпитализировали. Не приходя в сознание, он прожил еще полсуток. Но спасти его медики не смогли. Родные не понимают причину такого поступка. Говорят, мужчина - трудолюбивый и недавно вернулся с заработков. В полиции открыли производство по факту доведения до самоубийства.