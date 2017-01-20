В Италии шесть человек найдены живыми в разрушенном лавиной отеле

Спасатели работают в очень сложных погодных условиях. Но их еще не достали. Два человека спасли накануне. Взрослые и дети были в гостинице, которую накрыла гигантская снежная волна. Откапывают трехэтажку с невероятного заноса. Приблизительный вес снежного покрова до тонны! Уже подтверждена гибель четырех пленников стихии. Никаких криков о помощи спасатели, которые зовут людей и пытаются расслышать, уцелел ли кто-то, - не слышат. Вскоре после схода лавины кое-кто успел прислать родственникам смс, где писали, что погибают в холоде. Украинцев на курорте не было.