Вторгнется ли Сенегал в Гамбию - станет ясно уже сегодня!

Ультиматум побежденному президенту. Вооруженные силы Сенегала вывели войска к границе с Гамбией из-за того, что Яхья Джамме отказался признавать свое поражение на выборах и сам продлил свои полномочия - ввел в стране чрезвычайное положение. А Адаме Барроу, который победил, был вынужден бежать в Сенегал. Там в посольстве Гамбии он принял президентскую присягу. Сейчас Сенегал и другие африканские страны пригрозили: если Джамме не передаст власть преемнику - начнут вторжение. Джамме, который был президентом Гамбии двадцать два года, хорошо известен в мире: он хотел стать королем, репрессировал оппозиционеров и обещал исцелить СПИД за пять минут.