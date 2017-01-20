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Вторгнется ли Сенегал в Гамбию - станет ясно уже сегодня!

20 января 2017, 18:26
Вторгнется ли Сенегал в Гамбию - станет ясно уже сегодня!

Ультиматум побежденному президенту. Вооруженные силы Сенегала вывели войска к границе с Гамбией из-за того, что Яхья Джамме отказался признавать свое поражение на выборах и сам продлил свои полномочия - ввел в стране чрезвычайное положение. А Адаме Барроу, который победил, был вынужден бежать в Сенегал. Там в посольстве Гамбии он принял президентскую присягу. Сейчас Сенегал и другие африканские страны пригрозили: если Джамме не передаст власть преемнику - начнут вторжение. Джамме, который был президентом Гамбии двадцать два года, хорошо известен в мире: он хотел стать королем, репрессировал оппозиционеров и обещал исцелить СПИД за пять минут.

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