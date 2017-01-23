Возрожденная Шапекоенсе провела первый матч

Они вернулись на футбольное поле, хотя играть даже новым составом им невероятно тяжело эмоционально! В Бразилии клуб Шапекоенсе провел свой первый матч после страшной авиакатастрофы. В ноябре погибла почти вся команда вместе с тренерами - всего 71 человек. И вот только сейчас на домашней арене фанаты снова увидели любимую команду. Присутствовали на стадионе и игроки, которые чудом выжили во время трагедии. А также родные тех, для кого то рейс оказался последним.