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Возрожденная Шапекоенсе провела первый матч

23 января 2017, 22:24
Возрожденная Шапекоенсе провела первый матч

Они вернулись на футбольное поле, хотя играть даже новым составом им невероятно тяжело эмоционально! В Бразилии клуб Шапекоенсе провел свой первый матч после страшной авиакатастрофы. В ноябре погибла почти вся команда вместе с тренерами - всего 71 человек. И вот только сейчас на домашней арене фанаты снова увидели любимую команду. Присутствовали на стадионе и игроки, которые чудом выжили во время трагедии. А также родные тех, для кого то рейс оказался последним.

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Катастрофы, Общество

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