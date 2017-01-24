Детали дела о тройном убийстве в Одессе

Хладнокровно зарезал трех человек, потому что пили водку без него. 42-летний житель Одессы убил несовершеннолетнего сына, дочь и родственника своей сожительницы! Женщина в это время была за городом. Убийца уже сознался в содеянном. Он рассказал, что ему не понравилось, что все трое пили водку в его отсутствие, потому и пустил в ход нож. Первым погиб старший мужчина. Затем удар в шею получил сын сожительницы. Пока изверг расправлялся с его сестрой, раненный молодой человек выбежал на улицу и позвал на помощь. Но до приезда полиции и скорой он не дожил.