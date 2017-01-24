Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 27 января 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Убийства

Выбрать дату
RSS

В России подростку, который зарубил всю свою семью, предъявлено обвинение

24 января 2017, 11:22
В России подростку, который зарубил всю свою семью, предъявлено обвинение

Кровавый кошмар произошел еще в пятницу 13-го в Тамбовской области России. 17-летний парень дождался, пока родственники уснут, взял топор и начал хладнокровно их рубить. Так зверски несовершеннолетний изверг расправился со своей 67-летней бабушкой, 43-летним отцом и 14-летней сестрой. Расправу парень планировал целых четыре месяца! После содеянного - спокойно сообщил правоохранителям, что вернулся домой и нашел родных мертвыми. Впоследствии подросток таки объяснил, что стало причиной такой агрессии. Мол, ему надоели поучения родственников. Односельчане убийцы - в шоке. Говорят, умный парень, всегда был тихим и скромным. Люди даже ему сочувствовали, потому что три года назад умерла его мама. Юношу арестовали на два месяца и его ждет психиатрическая экспертиза.

Обсудить на Facebook
Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Сериал "Инспектор Джордж Джентли"
Сериал "Инспектор Джордж Джентли"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab