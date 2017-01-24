В России подростку, который зарубил всю свою семью, предъявлено обвинение

Кровавый кошмар произошел еще в пятницу 13-го в Тамбовской области России. 17-летний парень дождался, пока родственники уснут, взял топор и начал хладнокровно их рубить. Так зверски несовершеннолетний изверг расправился со своей 67-летней бабушкой, 43-летним отцом и 14-летней сестрой. Расправу парень планировал целых четыре месяца! После содеянного - спокойно сообщил правоохранителям, что вернулся домой и нашел родных мертвыми. Впоследствии подросток таки объяснил, что стало причиной такой агрессии. Мол, ему надоели поучения родственников. Односельчане убийцы - в шоке. Говорят, умный парень, всегда был тихим и скромным. Люди даже ему сочувствовали, потому что три года назад умерла его мама. Юношу арестовали на два месяца и его ждет психиатрическая экспертиза.