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Подожженный отцом 6-летний Коля из Одесской области умер в столичной больнице

24 января 2017, 12:04
Подожженный отцом 6-летний Коля из Одесской области умер в столичной больнице

В Киеве ребенка спасали неделю, однако ожоги были несовместимы с жизнью. Напомним, в селе Федосеевка пьяный мужчина облил бензином дом, в котором были жена и двое детей. Дом вспыхнул, когда женщина спасала малышей. Сейчас мать и 4-летняя дочь в больнице в тяжелом состоянии. Полиция установила, что 37-летний мужчина разлил в доме горючую жидкость и вышел на улицу. По предварительным данным, вспыхнули пары бензина. Досудебное расследование пока продолжается.

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Здоровье, Пожары, Убийства

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