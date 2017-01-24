Подожженный отцом 6-летний Коля из Одесской области умер в столичной больнице

В Киеве ребенка спасали неделю, однако ожоги были несовместимы с жизнью. Напомним, в селе Федосеевка пьяный мужчина облил бензином дом, в котором были жена и двое детей. Дом вспыхнул, когда женщина спасала малышей. Сейчас мать и 4-летняя дочь в больнице в тяжелом состоянии. Полиция установила, что 37-летний мужчина разлил в доме горючую жидкость и вышел на улицу. По предварительным данным, вспыхнули пары бензина. Досудебное расследование пока продолжается.