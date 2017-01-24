Киевлянке объявили подозрение в убийстве собственного ребенка

В конце мая прошлого года медики нашли в квартире мертвого младенца. Мать тогда объясняла, мол маленькая девочка несколько дней плохо себя чувствовала. Но врачей женщина так и не вызвала. Также правоохранителей смутил беспорядок в квартире. Когда опросили соседей, поняли - женщина часто выпивала. А экспертиза показала, что ребенок умер от отравления алкоголем. Сейчас суд избрал горе-матери меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное она может сесть за решетку на 15 лет или даже пожизненно.