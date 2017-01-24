Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 27 января 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Убийства

Выбрать дату
RSS

Киевлянке объявили подозрение в убийстве собственного ребенка

24 января 2017, 12:44
Киевлянке объявили подозрение в убийстве собственного ребенка

В конце мая прошлого года медики нашли в квартире мертвого младенца. Мать тогда объясняла, мол маленькая девочка несколько дней плохо себя чувствовала. Но врачей женщина так и не вызвала. Также правоохранителей смутил беспорядок в квартире. Когда опросили соседей, поняли - женщина часто выпивала. А экспертиза показала, что ребенок умер от отравления алкоголем. Сейчас суд избрал горе-матери меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное она может сесть за решетку на 15 лет или даже пожизненно.

Обсудить на Facebook
Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Сериал "Инспектор Джордж Джентли"
Сериал "Инспектор Джордж Джентли"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab